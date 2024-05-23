وزير الري يلتقي مدير عام اليونسكو على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، ليديا آرثر بريتو مساعد مدير عام اليونسكو للعلوم الطبيعية، وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه المنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

وأشاد الدكتور سويلم بالدعم الذى قدمته منظمة اليونسكو لمبادرة AWARe من خلال القرار الذى أصدره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في شهر مارس ٢٠٢٤ بدعم المبادرة وذلك بإجماع الدول الأعضاء بالمنظمة.

كما أشاد بمجهودات اليونسكو خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه في مجال صياغة الإجراءات التنفيذية لمسار "المياه والزراعة المطرية" أحد مسارات مبادرة AWARe .

كما أشار الدكتور سويلم إلى اهتمام الوزارة بإستمرار التنسيق المشترك مع اليونسكو في دعم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى التابع للوزارة والذي تم تدشينه كمركز إفريقى للمياه والتكيف المناخى، مؤكداً أهمية قيام اليونسكو بالمساهمة في حشد الدعم المالى لهذا المركز المهم لتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

كما أشار إلى التنسيق الجاري حالياً بين الوزارة ومنظمة اليونسكو بدعم وزارة الموارد المائية والري فى إنشاء متحف للرى للحفاظ على تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، ودعم الوزارة فى الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميم الوثائق التاريخية الهامة (الكتب والخرائط والتقارير والصور)، والمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر وتوثيق منشآت الري الأثرية والتعريف بتراث الري في مصر.