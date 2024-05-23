الولايات المتحدة تعلن استعداد أوكرانيا لحالات الطوارئ المحتملة في المجال النووي

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، إنها تقوم بإعداد ونقل المعدات إلى أوكرانيا في حالة وقوع حوادث محتملة في المجال النووي.

جاء في نص الكلمة الافتتاحية لرئيسة الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، جيل هروبي، خلال جلسة استماع في الكونجرس، أن واشنطن تعمل على الحد من المخاطر النووية في أوكرانيا، بحسب ما أدره موقع روسيا اليوم.

وتقدم الولايات المتحدة المعدات والتدريب والتوجيه الفني لضمان السلامة في المحطات النووية التي تسيطر عليها أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لهروبي، يعمل الجانب الأمريكي على تحسين الاستعداد لحالات الطوارئ النووية.

وفي وقت سابق، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية أراضي ورشة النقل التابعة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجي باستخدام طائرة بدون طيار من طراز كاميكازي.