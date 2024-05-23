ads
الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعلن استعداد أوكرانيا لحالات الطوارئ المحتملة في المجال النووي

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، إنها تقوم بإعداد ونقل المعدات إلى أوكرانيا في حالة وقوع حوادث محتملة في المجال النووي.

جاء في نص الكلمة الافتتاحية لرئيسة الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، جيل هروبي، خلال جلسة استماع في الكونجرس، أن واشنطن تعمل على الحد من المخاطر النووية في أوكرانيا، بحسب ما أدره موقع روسيا اليوم.

وتقدم الولايات المتحدة المعدات والتدريب والتوجيه الفني لضمان السلامة في المحطات النووية التي تسيطر عليها أوكرانيا. 

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لهروبي، يعمل الجانب الأمريكي على تحسين الاستعداد لحالات الطوارئ النووية. 

وفي وقت سابق، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية أراضي ورشة النقل التابعة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجي باستخدام طائرة بدون طيار من طراز كاميكازي.

الولايات المتحدة أوكرانيا المجال النووي