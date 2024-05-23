صحة المنيا: علاج 7 آلاف مواطن على نفقة الدولة خلال أبريل الماضي

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 7 آلاف و510 مواطنين خلال شهر أبريل الماضي، بتكلفة بلغت 19 مليونا و63 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولي بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، لافتاً إلى أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لعدد 2179 حالة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب والصدر) لعدد 5216 حالة، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 115 حالة، مشيراً إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.