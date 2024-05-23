باحثة: الدولة المصرية واعية لمخططات تهويد الأراضي الفلسطينية

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر تقدم حوالي 80 % من قيمة المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة، كما أنها فتحت معبر رفح منذ اليوم الأول للأزمة، وكذلك مطار العريش لاستقبال كل المساعدات الدولية ومرورها إلى القطاع، وضغطت دوليا في محاولة لإجبار الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات بأمان إلى الجانب الفلسطيني.

وأضافت "حسن"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الدولة المصرية تفهم المخططات الإسرائيلية بشكل كبير، ولا سيما مخططها لتهويد الأرض الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وهو ما ظهر في إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن إلغاء قانون فك الارتباط الذي يضمن مفهوم حل الدولتين.

وأشارت إلى أن ذلك يمكن إرجاعه لعدد من التغيرات العالمية التي كان لمصر دور كبير بها بالتعاطي مع القضية الفلسطينية ووضعها على طاولة وأجندة العالم سواء الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات تدعم القضية الفلسطينية.