رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه في بداية الاجتماع، قام المجلس بتوجيه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتنصيبه لتولي فترة رئاسية جديدة، مُتمنين له التوفيق والسداد في بناء "الجمهورية الجديدة".

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلي أن المجلس عرض تقريرا حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أبريل، وناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وأشار التقرير إلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسؤولين الأجانب لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه خلال انعقاد المجلس أكد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي، على ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، ومؤكدًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الي توجيه وزير التعليم العالي والبحث العملي، خلال انعقاد المجلس بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية، مشيداً بدور الجامعات في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات، ما أشاد الوزير بجهود الجامعات في تنمية الوعي الطلاب، من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، وتنظيم رحلات طلابية للمشروعات القومية الضخمة، حتى يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب ومواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية التي تهدد المجتمع وثوابته.