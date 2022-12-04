بث مباشر.. مشاهدة مباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 07:16 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة انجلترا ضد السنغال في دور ١٦ لكأس العالم فيفا قطر ويصطدم منتخب إنجلترا بنظيره السنغال على إستاد "البيت"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر وتستمر حتي 18 ديسمبر الجاري.

تقام مباراة إنجلترا ضد السنغال في التاسعة مساء اليوم الأحد، على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max.

تأهل منتخب السنغال إلي دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب انجلترا، بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويسعى كلا المنتخبين لخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية في المباراة التي تذاع بث مباشر اليوم الأحد.

وتأهل منتخب إنجلترا لدور ال ١٦ في كأس العالم بفوز ضخم على كبير على إيران بستة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع أمريكا بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز على يلز بثلاثة أهداف نظيفة، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

يبحث منتخب إنجلترا عن لقبه الثاني من المونديال في بطولة كأس العالم 2022، بعد أن توج بالبطولة عام 1966.

مشاهدة بث مباراة لمباراة إنجلترا ضد السنغال في كأس العالم قطر ٢٠٢٢