سي إن إن: العملية الإسرائيلية في رفح "محدودة" وهدفها الضغط على حماس

قال مصدر مطلع على خطط الحرب الإسرائيلية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية في رفح التي بدأت الليلة الماضية كانت "محدودة" وتهدف إلى الضغط على حركة حماس.

وأضاف المصدر أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بخطة وعملية إجلاء المدنيين من رفح حتى قبل محادثة الليلة الماضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن العملية التي جرت الليلة الماضية كانت "محدودة للغاية" وأنها كذلك "لم تكن العملية الأكبر التي تحدثت عنها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة".