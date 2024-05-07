بعد القبض على مجدى شطة وعصام صاصا.. الموسيقيين: ليسوا أعضاء بالنقابة ولسنا طرفا فى القضية

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمى باسم نقابة المهن الموسيقية عن دور النقابة عقب قرار القبض على مغني المهرجانات مجدي شطة التي ألقت قوات الأمن القبض صباح اليوم الثلاثاء وبحوزته كمية من مخدر الآيس وايضا مطرب المهرجانات عصام صاصا الذى تم القبض عليه أمس الاثنين بتهمة دهس شخص أعلى الدائرى، مؤكدا أن النقابة ليس لها علاقة بهذا الأمر، وأن شطة وصاصا ليسوا أعضاء بنقابة الموسيقيين



وقال عبد الله في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن ما صدر من عصام صاصا ومجدى شطة يعد سلوكا شخصيا لا دخل للنقابة به، مشيرا إلى أن “عصام وشطة ليسوا أعضاء بالنقابة وعلاقتهم بالنقابة انهم بيشتغلوا بتصريح فى حالة إذا كان عندهم حفلة بياخدوا تصريح فقط والأمر بالنسبة لهم الآن فى القضاء ولا يجوز لأى جهة أن تتدخل”.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على شطة، وأثناء تفتيشه عُثِرَ بحوزته على كمية من مخدر الآيس، وتم اقتياده لديوان القسم وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، تعرض جهات التحقيق بالطالبية مطرب المهرجانات عصام صاصا، على الطب الشرعي لكشف مدى تعاطيه المواد المخدرة، بعد دهسه شخصا يدعى أحمد مفتاح يبلغ من العمر 40 عاما، أعلى دائري المنيب وقد قال المتهم بدهس مواطن أعلى الدائري، إنه كان عائدا من المعادي متجها إلى منزله الكائن بحدائق الأهرام.

وأوضح عصام صاصا: كنت جاي من المعادي متجها إلى بيتي في حدائق الأهرام، وكنت سايق على سرعة أقل من 70 وميكروباص أبيض بسقف عالي ماشي أمامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي.