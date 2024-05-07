صفقة تبادل الأسرى.. خلاف بين قيادات حكومة الاحتلال حول مصير هذا الملف

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تل أبيب، إن هناك ضغطا على على صفقة تبادل الأسرى، وهناك صوت آخر ينادي بضرورة توسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وبألا على على أماكن محدودة محصورة وألا تكون بشكل تدريجي، بل إن هذه الأصوات اليمينية تقول بأنه يجب أن تكون العمل العسكري في رفح الفلسطينية مشابه في خان يونس ووسط مدينة غزة.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أنه في آخر التصريحات التحريضية، اعترض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش على إرسال إسرائيل وفد إلى القاهرة للاطلاع على هذه المباحثات للوصول إلى صفقة تبادل، ويقول بأن الرد الإسرائيلي يجب ألا يكون بهذا الشكل بل بتوسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

ولفتت أن تصريح "سموتريش" تشابه مع تصريح وزيرة الاستيطان الإسرائيلية صبيحة هذا اليوم، والتي طالبت بتوسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، كذلك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والذي قال إنه يجب أن يكون هنالك تدخل فوري عسكري أوسع في رفح الفلسطينية.

وأوضحت أن هناك ضغطا آخر يمارسه الشارع الإسرائيلي والجبهة الداخلية، متمثلة في التظاهرات، ومن المتوقع أن يشهد اليوم تظاهرات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعطاء الضوء الأخضر للمصادقة على الصفقة.