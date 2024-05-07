رئيس تعليم الكبار يشارك في الورشة الإقليمية الرقمنة والتعلم مدى الحياة

شارك الدكتور عيد عبدالواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار في ورشة العمل الإقليمية بعنوان الرقمنة والتعلم مدى الحياة وتطوير القدرات اليوم الثلاثاء عن طريق تطبيق زووم، والتي أقامها المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان أسفك ، ومنظمة اليونسكو بالتعاون الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد الدكتور عيد عبدالواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار على ضرورة ربط الرقمنة، والتعلم مدى الحياة، حيث أن وظائف الغد تحتم علينا ربط التعلم والتعليم المستمر بمهارات الرقمنة، وأن أي مؤسسة لن يكون لها مستقبل بدون الرقمنة، مع ضرورة التأكيد على وضع آطر أخلاقية وضوابط للرقمنة؛ لوقاية أهالينا من مخاطر الوقوع في مشكلات الرقمنة والنصب الإلكتروني.

وأضاف: من هنا يأتي دور الجهات الشريكة بضرورة إلقاء الضوء والتوعية، ووضع الضوابط الأخلاقية لهيمنة الرقمنة، كما أكد أنه في المستقبل القريب لابد من تطوير جميع الوظائف؛ لأنها سوف تعتمد تماماً على الرقمنة.

وأكد بأننا داخل مصر لسنا بفقراء إلكترونيا ، ولكنه سوء توزيع للإمكانات البشرية فلدينا ثراء بشري، ولكن علينا أن نتكامل من أجل التكافل الإلكتروني ؛ لتحقيق العدالة الإلكترونية داخل الدولة أو بين الدول العربية ، وفيما يتعلق بالتغلب على التكلفة الإقتصادية للمنصات حيث لا تستطيع تحملها بعض الدول أو بعض المحافظات داخل الدولة الواحدة ؛ لذا دعى سيادته إلى تضمين التكافل الإلكتروني ضمن منظومة الرقمنة المستقبلية، وكذلك الاستفادة المثلى للكوادر البشرية العربية لدعم الدول التي لا يتوافر لديها نظرائهم في الدول الآخرى لرفع القدرات البشرية في الدول الآخرى .

وأختتم قائلاً: إن الرقمنة التي تنتهجها الدولة المصرية في كافة مؤسساتها تهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتخفيف المعاناة فمثلاً في إستخراج الوثائق من الهيئات الحكومية، والتي أصبحت مع الرقمنة تتسم بالدقة وسلامة المحتوى وسرعة الحصول على الخدمة والشفافية.

وقد أعلن د. محمد عبدالوارث القاضى مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، أن هناك زخم فى التفاعل والمشاركة، حيث يشارك خبراء من 8 دول عربية بهذه الورشة التى تدور حول الموضوعات التالية مقدمة ومفاهيم.