ads
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

القاهرة الإخبارية: تبادل إطلاق نار كثيف شرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني

معبر رفح الجانب الفلسطيني
معبر رفح الجانب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن آخر المستجدات على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تتمثل بمواصلة الاشتباكات الدائمة والغارات الإسرائيلية على شرقي مدينة رفح الفلسطينية، والتي لا تهدأ منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم الباكر.

وأضاف "المطعني"، خلال رسالة على الهواء، أن الاشتباكات الآن مستمرة، ومن الواضح من أصوات الطلقات بأن هنالك تبادلا لإطلاق النار بين أكثر من جهة، بالإضافة إلى هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة هناك تصاعد لسحب الدخان وأصوات الانفجارات التي لا تهدأ على مسار الساعة ما يؤشر على استمرار توقف المساعدات نهائيا منذ أن سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني عن طريق اقتحامه بالمدرعات الإسرائيلية.

ولفت أن هذه المشاهد ربما تتكرر على مدار الدقائق وليس الساعات، عمليات القصف الإسرائيلية على محيط معبر رفح وشرقي المناطق برفح الفلسطينية، هذا ما أدى إلى توقف المساعدات بشكل تام من وإلى معبر رفح، كما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن معبر كرم أبو سالم  بحسب مزاعمها أنه ما زال متوقفا حتى الآن لحين الانتهاء من الإجراءات الأمنية التي يتخذها جيش الاحتلال، ومن ثم يبدأ عمله مرة أخرى.

 

آخر المستجدات إسرائيل اشتباكات إطلاق نار كثيف الجانب الفلسطيني من معبر رفح الغارات الإسرائيلية انفجارات جيش الاحتلال غارات مدينة رفح الفلسطينية معبر رفح مساعدات