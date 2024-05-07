القاهرة الإخبارية: تبادل إطلاق نار كثيف شرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن آخر المستجدات على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تتمثل بمواصلة الاشتباكات الدائمة والغارات الإسرائيلية على شرقي مدينة رفح الفلسطينية، والتي لا تهدأ منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم الباكر.

وأضاف "المطعني"، خلال رسالة على الهواء، أن الاشتباكات الآن مستمرة، ومن الواضح من أصوات الطلقات بأن هنالك تبادلا لإطلاق النار بين أكثر من جهة، بالإضافة إلى هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة هناك تصاعد لسحب الدخان وأصوات الانفجارات التي لا تهدأ على مسار الساعة ما يؤشر على استمرار توقف المساعدات نهائيا منذ أن سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني عن طريق اقتحامه بالمدرعات الإسرائيلية.

ولفت أن هذه المشاهد ربما تتكرر على مدار الدقائق وليس الساعات، عمليات القصف الإسرائيلية على محيط معبر رفح وشرقي المناطق برفح الفلسطينية، هذا ما أدى إلى توقف المساعدات بشكل تام من وإلى معبر رفح، كما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن معبر كرم أبو سالم بحسب مزاعمها أنه ما زال متوقفا حتى الآن لحين الانتهاء من الإجراءات الأمنية التي يتخذها جيش الاحتلال، ومن ثم يبدأ عمله مرة أخرى.