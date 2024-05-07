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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رفض استئناف نوتنجهام على عقوبة خرق القوانين المالية

البريميرليج
البريميرليج
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أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رفض الاستئناف المُقدّم من نوتنجهام فوريست، على عقوبة خصم 4 نقاط من رصيده بسبب خرقه القوانين المالية في مسابقة البريميرليج.

وكان نادى نوتنجهام، صاحب المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، قد اقر فى مارس الماضى بتجاوزه قواعد الربحية والاستدامة بمقدار 40 مليون يورو في موسم 2022/2023.

ولم يكن نوتنجهام وحيداً فى عقوبة خصم النقاط، بل يرافقه إيفرتون الذي فُرضت عليه عقوبتين، الأولى خصم 10 نقاط، وهي أقصى عقوبة في تاريخ الدوري، خُفّضت عند الأستئناف إلى 6، والعقوبة الثانية نقطتين بسبب خرق القواعد المالية أيضا.

ومن قواعد الربحية والاستدامة للأندية، السماح بخسارة 122.4 ملايين يورو على مدى 3 سنوات فقط.
 

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