إخلاء سبيل عصام صاصا من قسم الطالبية

أنهى مطرب المهرجانات عصام صاصا إجراءات تحليل المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعي، وبعدها غادر قسم شرطة الطالبية، وإخلاء سبيله بعدد سداد كفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، وذلك على خلفية الحادث الذي وقع صباح أمس وتسببه بالخطأ في وفاة مواطن يدعي "أحمد مفتاح أحمد محروس" دهسه بسيارته أعلى دائري المنيب بنطاق قسم شرطة الطالبية.

9 قرارات من النيابة

وكانت قد أصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات بشأن الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بتنفيذها وتضمنت:

أولًا: يصرف شقيق الضحية المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.

ثانيًا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطيًا لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

ثالثًا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيه ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا صباح باكر للنظر، في أمر حبس المتهم.

رابعًا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هى المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذلك بيان عما إذا كان توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه أحمد مفتاح أحمد محروس ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.

سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.

سابعًا: يكلف أحد السادة المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة “س ي ر 1438” وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع إعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.

ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار آخر بشأنها.

تاسعًا: ينتدب أحد السادة الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.



اعترافات عصام صاصا أمام النيابة

وأمام نيابة الطالبية أدلى المطرب المعروف عصام صاصا أقواله بخصوص دهس شاب والتسبب في إنهاء حياة مواطن؛ وذلك أعلى الطريق الدائري في حادث مروري بمنطقة الطالبية بالجيزة، باعترافات مفصلة في محضر تحقيق رسمي.

وأقر المطرب عصام صاصا بأنه وأثناء سيره بسيارته الخاصة تفاجأ بوجود أحد الشباب أمام سيارته محاولا عبور الطريق، فاصطدم به دون قصد.

وأضاف صاصا، أنه حاول إسعاف هذا الشاب الذي دهسه بسيارته؛ مما أدى لإنهاء حياته متأثرا بالإصابات التي لحقت به، ولكن دون جدوى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وطلبت النيابة سحب عينة من دمائه وتحليلها بمعرفة الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت قيادته السيارة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط وقوع حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لأحد الأشخاص بسيارته أعلى الطريق الدائري بالطالبية، والتسبب في وفاته وفحصها.

كما تناقش الأجهزة الأمنية عددا من شهود العيان للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل الحادث وجمع التحريات اللازمة والتي أثبت صحة واقعة الدهس.

كان قد تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير مطرب المهرجانات عصام صاصا بسيارته صدم شخص أثناء محاولته عبور الطريق مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط عصام صاصا وسيارته المتسببة في الحادث وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.