بعثة الجمباز تحتفل بـ"العربي وجني" فى المغرب بعد التأهل للأولمبياد

احتفلت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني للكبار والناشئين المشاركة فى البطولة الإفريقية التي اختتمت بالمغرب بالثنائي جني محمود وعمر العربي لاعبا منتخب مصر للجمباز بعد التأهل إلى أولمبياد باريس 2024

ونظمت البعثة احتفالية للثنائي داخل الصالة المغطاة فى مراكش وصولا إلى فندق إقامة البعثة

وحقق عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني المركز الأول والميدالية الذهبية، فى منافسات الفردي ببطولة أفريقيا بالمغرب وحسم تذكرة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024،

وحصلت جنى محمود المركز الأول والميدالية الذهبية في الفردي العام ومعها تذكرة التأهل إلى أولمبياد باريس.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للجمباز علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك احتفال بعثة منتخب مصر للجمباز بالعربي وجني

بهذه النتيجة تحجز مصر مقعدين لفردي الجمباز الفني خلال البطولة بعد أن حجز منتخب الجمباز الإيقاعي 6 مقاعد فى أولمبياد باريس 2024 خلال منافسات البطولة الافريقية للجمباز الإيقاعي التي أقيمت في رواندا مؤخراً ليصبح عدد مقاعد الجمباز المصري المشارك فى الاولمبياد 8 مقعد حتي الآن.

وشاركت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات للكبار والناشئين في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايو الجاري في مدينة مراكش.

وضمت بعثة المنتخب الوطني للجمباز

الرجال

علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - مصطفى وليد، ومعهم جمال مطر مدير فني ويعاونه كل من أحمد عبد الحليم وشريف جودت.

آنسات

جنى محمود - جودي عبدالله - ساندرا الصادق - سيرين أبو الهدى - شمس علي، ومعهم زكريا غالب مدير فني ويعاونه رضوى الجوهري.

بينما يضم منتخب الناشئين والناشئات المشارك فى منافسات البطولة الأفريقية كل من:

الناشئين

يحيى زكريا - مازن بركة - أحمد شريف - مازن حازم - زياد محمد، ومعهم محمد عبد الرؤوف ومصطفى عمر مدربين.

الناشئات

دانا أحمد - جنى مازن - مايان البنا - يمنى حسين - جودي ياسر، ومعهم عمر حسن ورضوى الجوهري مدربين.