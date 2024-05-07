مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بكلية آثار جامعة الفيوم.. صور

نظمت إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الفيوم بالتعاون مع كلية الآثار ورشة عمل"مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة"وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واحمد رشاد عبد العال القائم بأعمال أمين عام الجامعة.

بحضور الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار والدكتور تامر مجدى فهيم مدير مركز ضمان الجوده والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة وأمانى الشريف أمين كلية الآثار وعدد من العاملين بالكلية وحاضر خلالها الدكتور حمادة ثابت مدير وحدة ضمان الجوده بكلية الآثار.

وأكد الدكتور محمد كمال خلاف ارتباط موضوع ورشة العمل بالإعتماد الإدارى حيث يعد بندا من البنود الرئيسية للإعتماد الذى حصلت علية كلية الآثار من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مؤكدا أن إدارة الكلية تسعى للمحافظة على المكانة المتميزة لكلية الآثار والتى تعد مركزا لتخريج عددا كبيرا من القيادات الحالية فى كل المجالات، ومشيرا أن الهدف الرئيسى لمدونة السلوك الوظيفى هو وضع إطار نموذجى لمن يشغل الوظيفة العامة لتحقيق أقصى إستفادة وأفضل بيئات العمل.

وأوضح الدكتور تامر مجدى فهيم أنة بدون جهاز إداري متميز لن يوجد إعتماد حقيقى لأى مؤسسة، مشيرا إلى أن أول إصدار لمدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة كان عام ٢٠١٤ وتم تحديثه فى عام ٢٠١٩ وهى النسخة التى نعمل بها الأن وأيضا يتم إدخال بعض التعديلات عليها لإصدار نسخة ٢٠٢٩/٢٠٢٤.

وقال الدكتور حمادة ثابت إن هدف المدونة الرئيسى هو تحويل العمل من فردى لعمل مؤسسى من خلال رفع كفاءة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أنة مهما تم وضعه من قواعد فالتعامل الأول لضمان جودة العمل هو الإلتزام الأخلاقي.

وأشار إلى الإطار المرجعي للمدونة يشمل المادة ١٨ من الدستور المصري وكذلك بنود قانون الخدمة المدنية رقم ٥٧ و١٤٩ ورؤية مصر ٢٠٣٠ و الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وان نطاق تطبيق المدونة يشمل الجهاز الإداري للدولة والإدارات المحلية والهيئات العامة ورؤساء الوحدات الإدارية.

وأضاف أن المدونة تشمل عدد من الحقوق والواجبات والعقوبات منها ما يختص بتعهدات عامة من الجهاز الإداري للدولة والتزامات جهة العمل تجاه الموظف وإلتزامات الموظف العام وبند للشكاوى والإبلاغ عن انتهاك المدونة.

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