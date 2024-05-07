تعرف على رد فعل المصري بعد قرار إيقاف القيد

الثلاثاء 07/مايو/2024 - 04:39 م

تلقت إدارة نادي المصري البورسعيدي، خطابا رسميا، خلال الساعات الماضية، يفيد بإيقاف القيد لمدة 3 فترات سبب قضية للاعب التونسي رامي البدوي، بسسب مستحقاته المتأخر.

قال مصدر داخل إدارة النادي، إن الإدارة تلقت خطاب بإيقاف القيد، بسبب مستحقات متأخرة وأخطاء إدارية من قبل المجلس الماضي، مركدا أن اللاعب لم يحضر إلى النادي بعد تعاقده.

وأضاف المصدر، أن إدارة النادي سوف تعمل من أجل الحفاظ على حقوق النادي، موضحا أن هناك جلسة خلال الساعات المقبلة من أجل حل أزمة القيد.

وكان اللاعب التونسي قد رفع قضية في المحكمة الرياضة “كاس” التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" ونجح في الحصول على حكم بإيقاف القيد بسبب مستحقاته التي تقترب من نصف مليون دولار.