إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات مجدي شطة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل مؤدي المهرجانات مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بحيازة 5 أكياس من مخدر الايس.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس " وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.