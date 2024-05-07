صفارات الإنذار تدوي في شمال الجولان بعد هجوم مسيرات على الحدود الإسرائيلية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تل أبيب، إن هنالك العديد من التصريحات السياسية سواء التحريضية فيما يتعلق في موقف حركة حماس بالموافقة على صفقة التبادل والمضي قدما في الرد الإسرائيلي والتباحث فيه.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن صفارات الإنذار، لثالث مرة منذ ساعات الصباح الباكر، تدوي شمال الجولان وفي الحدود الشمالية جنوب لبنان، ففي المرة الأولى تحدث عن وصول 4 مسيرات كانت قد أسقط منها 3 والحديث في المرة الثانية بحسب تقارير إسرائيلية في وسائل الإعلام هناك أن هنالك 6 مسيرات اجتازت الحدود الشمالية الإسرائيلية وواحدة فقط تم اعتراضها بالقبة الحديدة فيما سقطت الخمسة الباقيات في أماكن مفتوحة.

وتابعت: "الآن صفارات الإنذار تدوي مجددا في الحدود الشمالية وشمال الجولان خوفا من وخشية واشتباها من تسلل مسيرات في الحدود الشمالية، وهذا ما يتماهى ومع ما أعلنه ويعلنه حزب الله في بياناته العاجلة والحديث بأنه يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في تلال كفار شوبة المحتلة، وأنه شن هجوم مزدوج بالمسيرات على قوات إسرائيلية بمستوطنة يفتاح".