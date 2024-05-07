رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس إدارة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جمالات يوسف مدير المركز، وحمدي عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمه المجتمع وعلاء الجمل المدير المالي والإداري للمركز .

قدم الدكتور أحمد القاصد في بداية الاجتماع التهنئة لمجلس إدارة المركز بإعادة إعتماد المركز من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضمن المراكز المعتمدة والمتخصصة في التدريب على المستوى القومي في مجال التدريب الإدارى والحاسب الآلى وتخصص عمل الجهة.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الإجتماع ناقش تطوير المركز وآليات تقديم خدماته التدريبية ، كما وافق علي إضافة برامج جديدة لطلاب الدراسات العليا .

واضاف رئيس الجامعة أن المجلس وافق أيضا علي إضافة برامج تدريبية جديدة بمصفوفة برامج المركز و الدورات ، وهي برنامج النشر الدولي والبحوث العلمية ،واخلاقيات البحث العلمي والانتحال العلمي وأساليب البحث العلمي ، ونظم إدارة المراجع البحثية القائم على المشروعات.

وأشار القاصد إلي أنه تم تشكيل لجنة لإعداد حقيبة تدريبية للمعيدين الجدد لتاهليهم لأداء دورهم كمعلم جامعي تشمل القواعد الأساسية والمهارات المطلوبة للوظيفة ،مؤكدا علي أهمية دورة إعداد المعلم الجامعي في صقل خبرات المعيدين ونقل خبرات الأساتذة اليهم.

كما قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة ،كما ناقش المجلس جدول الأعمال.