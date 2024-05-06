محافظ المنوفية: تنفيذ 100٪ من الخطة الاستثمارية بمركز شبين الكوم

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بأن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية والتي تضم المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التي تمس حياة المواطنين.

وأشار إلى أن جملة الاستثمارات بمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مراكز ومدن تلا وشبين الكوم بلغت ما يزيد عن 56 مليون جنيه للعام المالي 2023 /2024 موزعة علي 4 قطاعات وهم ( الطرق والنقل، الكهرباء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، تحسين البيئة ) .

وتابع، أنه فيما يخص الخطة الاستثمارية بمركز شبين الكوم قد بلغت نسب تنفيذ الأعمال 100 %، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد 400 عمود إنارة بالطرق الرئيسية بمدينة شبين الكوم بالإضافة إلى شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة .

كما تم شراء وتوريد قلاب 20 طن ودعم منظومة النظافة بشراء 65 صندوق قمامة و2 موتور شفط مياه ، وكذا دعم الحملة الميكانيكية بإجراء صيانات لمعدات الحملة بقري المركز ورفع كفاءتها ، فضلاً عن توصيل المرافق لـ3 مدارس وشراء وتوريد معدات حماية مدنية للوحدة المحلية لمركز مدينة شبين الكوم.