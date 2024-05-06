شم النسيم.. إقبال كبير للمواطنين على الحدائق والمتنزهات بالمنوفية

فتحت محافظة المنوفية اليوم الاثنين، الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة أمام جموع المواطنين تزامناً مع احتفالات أعياد شم النسيم وخلق متنفس حضاري وجمالي للأهالي.

وشهدت حديقة تحيا مصر بشبين الكوم توافد كبير للمواطنين منذ الصباح الباكر احتفالا بأعياد شم النسيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة .

من ناحية اخرى وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع درجة الإستعدادات القصوي بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لإتخاذ كافة التدابير الوقائية إستعداداً لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد ، موجهاً بتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس .

كما شدد محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية تزامنا مع أعياد شم النسيم لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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