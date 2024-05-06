الأربعاء.. جامعة المنوفية تنظم 7 مبادرات خضراء في ختام مهرجان الأسبوع البيئي

تحتفل جامعه المنوفيه وقطاع خدمة المجتمع بختام فعاليات مهرجان الأسبوع البيئي الحادي عشر تحت عنوان "الكوكب الأخضر مبادرات وشراكات بيئية"، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق الثامن من مايو والذي يهدف إلي تفعيل سبع مبادرات وشراكات بيئية من أجل المستقبل الأخضر.

وكشف الدكتور أحمد القاصد عن عدد من المبادرات الخضراء منها "مبادرة الصحة المستدامة" مشيراً أنه سيتم تجهيز عيادات طبية مجانية لمنسوبي الجامعة بمركز المعلومات الإدارة العامة بمشاركة كليات الطب والصيدلة إلي جانب إستقبال عيادات طب الأسنان العديد من الأطفال للكشف المجاني في إطار الإحتفال بيوم اليتيم هذا بالإضافة إلى فتح العيادات البيطرية المجانية بكلية الطب البيطري.

و أوضح رئيس الجامعة إلي أن مبادرات الأسبوع البيئي تستهدف الحفاظ على البيئة من خلال مبادرات كليات الجامعة الخضراء المستدامة ومدرسة صديقة للبيئة ومبادرة الطالب المنتج والذي يهدف إلى دمج الطلاب بكافة الأنشطة الجامعية والاستفادة من طاقاتهم وابداعهم وتدريب الطلاب علي كافة الأنشطه الجامعية الأمر الذي يأتي ضمن توجه الجامعة لدمج الطلاب ضمن كافة الانشطه الجامعية وخلق خريج يواكب إحتياجات سوق العمل.



ومن جانبه أشار الدكتور صبحي شرف إلى تبني الجامعة للعديد من المبادرات منها مبادرة الوعي الأثري،الوعي المستدام، مبادرة الآسرة الخضراء بكليات الآداب، الإعلام، والإقتصاد المنزلي.

واضاف الدكتور صبحي شرف أن ختام الأسبوع سيشهد أيضا عمل معرض للزهور بكلية الزراعة للتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنوفية، الي جانب مبادرة النور والأمل لرعاية المكفوفين، و مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بنموذج جهاز فحص العين بكلية العلوم الطبية التطبيقية.