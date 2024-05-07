ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.. ماذا حدث بعد موافقة "حماس" على وقف إطلاق النار؟

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رحب برد حركة حماس بوقف إطلاق النار، لكن صباح اليوم كانت هناك ردود فعل إسرائيلية هاجمت هذه الصفقة، وتقول إنها لا تناسبهم، وأن الرد الإسرائيلي لا يمكن القول به سوى إنهم سيشنون حربا برية على رفح الفلسطينية وإخلاء المواطنين الفلسطينيين من المدينة.

وأضافت "السلامين"، خلال رسالة على الهواء، أن تصريحات الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية كانت بلهجة قاسية للغاية إذ ربما الإدارة الأمريكية هي من تعطي الضوء الأخضر لدولة الاحتلال بشن حملة برية وعسكرية في رفح الفلسطينية، حيث يقطن هناك عدد كبير من النازحين، البالغ غددهم مليون ونصف المليون من النازحين.

ولفتت أن المتحدث باسم الرئاسة صرح بأن ذلك يجر المنطقة إلى الهاوية، خاصة بعد الدخول لمعبر رفح البري، والذي يصل قطاع غزة بالعالم، إذ أن السيطرة عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعني ذلك أنه لا يوجد أي معابر حدودية لقطاع غزة بالعالم الخارجي.