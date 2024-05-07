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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

بروتوكول تعاون بتجارة عين شمس لتطوير برامج الدراسات العليا المهنية

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول
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وقعت جامعة عين شمس والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية (EELU)، ممثلة كلية التجارة ، والجامعة  وذلك بحضور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، ورأفت إبراهيم عميد كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال بالجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى. 

يهدف البروتوكول على قيام مركز التعليم المستمر بالجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الأهلية  بتسويق برامج الدراسات المهنية التي تقدمها كلية التجارة جامعة عين شمس للطلاب المصريين وغير المصريين من الوافدين من الدول العربية والأفريقية واستضافة تنفيذها بمقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية (EELU) والتي مقرها دار الضيافة بجامعة عين شمس.

وأيضا يشير البروتوكول إلى  تعاون الطرفين في تقديم وتنفيذ برامج الدراسات العليا المهنية التي تقدمها كلية التجارة جامعة عين شمس، وتتضمن برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال  (MBA) باللغتين العربية والانجليزية، وبرنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الاعمال (DBA) باللغتين العربية والإنجليزية. 

البروتوكول الجامعة المصرية للتعلم الألكتروني الأهلية الدرجات العلمية الماجستير المهني جامعة عين شمس