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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

احتفالات أهالي رفح الفلسطينية بعد الإعلان عن موافقة حماس على وقف إطلاق النار.. شاهد

احتفالات أهالي رفح
احتفالات أهالي رفح الفلسطينية
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقاطع مصورة أظهرت احتفالات أهالي رفح الفلسطينية، بعد الإعلان عن موافقة حماس على وقف إطلاق النار.

وظهرت في المقاطع المصورة احتفالات أهالي رفح الفلسطينية، بعد الإعلان عن موافقة حماس على وقف إطلاق النار، بعدما أبلغ المكتب السياسي لحماس مصر وقطر بالموافقة على مقترح وقف إطلاق النار.

أعلنت حركة حماس، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أبلغ رئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر، موافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أكد ‏وزير الدفاع الإسرائيلي، أن رفض حماس لأي اتفاق يسمح بعودة المحتجزين سيجبرنا على بدء عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وحذرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، بسبب ما ينطوي على هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.

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