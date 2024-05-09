افتتاح أول برج تبريد مياه بمصنع سكر أرمنت بطاقة 4000 متر مكعب (صور)

شهد مصنع أرمنت للسكر، اليوم الخميس، حدثًا هامًا تمثل في افتتاح أول برج تبريد مياه في إطار جهود الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث، حضر الافتتاح اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب كوكبة من المسؤولين في قطاعي السكر والبيئة.

إنشاء أول برج تبريد مياه بمصنع أرمنت للسكر

يأتي إنشاء أول برج تبريد مياه بمصنع أرمنت للسكر، ثمرةً للتعاون بين شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ووزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) وانسجامًا مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى الحفاظ على نهر النيل وتقليل الفاقد من مياهه من خلال تطبيق أحدث التقنيات في معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها.

وأكد اللواء عصام البديوي، التزام الشركة التام بمعايير قانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ولجنة الرصد البيئي والانذار المبكر ومراقبة نوعية مياه نهر النيل.

وأوضح اللواء البديوي أن أول برج تبريد مياه بمصنع أرمنت للسكر بطاقة 4000 متر مكعب في الساعة يأتي ضروريًا لخفض درجة حرارة مياه التبريد في المصنع من 43 درجة مئوية إلى 28 درجة مئوية، أي بمعدل انخفاض قدره 15 درجة مئوية.

وتساهم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في جهود الدولة للحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية ونهر النيل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.



