"دبور الجحيم"| مواصفات مروحية الرئيس الإيراني المتوفي إبراهيم رئيسي.. فيديو

استعرضت "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها مواصفات مروحية الرئيس الإيراني.

وجاءت المواصفات كالتالي:

- من طراز بيل 212 وتم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية.

- تم تصنيع الطائرة لأول مرة عام 1968.

- كان يطلق عليها في سبعينيات القرن الماضي اسم "دبور الجحيم".

- يتم استخدامها في أغراض مختلفة بما في ذلك النقل والإنقاذ.

- يبلغ طولها نحو 17.45 متر.

- يبلغ ارتفاعها نحو 3.8 متر.

- الحد الأقصى لسرعتها 190 كيلو مترا في الساعة.

- تبلغ حمولتها القصوى نحو 2268 كيلو جراما.

- يصل عدد ركابها 14 شخصا.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

جاء ذلك بعد مرور نحو 12 ساعة على سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف.