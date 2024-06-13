الدكتور فهيم فتحي عميداً لكلية الآثار بجامعة سوهاج

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور فهيم فتحي إبراهيم عميداً لكلية الآثار بجامعة سوهاج لمدة ثلاث سنوات..

ومن جانبه وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الدعم الدائم واللامحدود للجامعة، موجها التهنئة للعميد الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

يذكر أن القرار صدر وفقاً لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وعلى ما عرضه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.