صيانة الدستور الإيراني: نائب رئيسي الأول يتولى مهام رئاسة البلاد

قالت لجنة صيانة الدستور بإيران، اليوم الاثنين، إن النائب الأول للرئيس الإيراني يتولى مهام الرئاسة، مضيفة: أنه لن تطلق عليه صفة الرئيس قبل الانتخابات.

وصرحت اللجنة، أن الانتخابات سيجرى انعقادها في مدة لا تتجاوز 50 يوما، مشيرة إلى أن ولاية الرئيس المنتخب ستستمر لـ4 سنوات.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجميع الوفد المرافق له وكان من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وحاولت فرق الإنقاذ منذ أمس العثور على حطام طائرة الرئيس التي تعرضت لحادث بينما كانت تحلق وسط سرب إلى شرقي إيران.

وأعلنت السلطات اليوم العثور على حطام الطائرة ووفاة جميع من كانوا عليها.