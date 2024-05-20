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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. "خارجية النواب" تناقش موازنة التعاون الدولي للعام المالي 2024-2025

خارجية النواب
خارجية النواب
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تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025.

وتناقش خلال اجتماعيها: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025 فيما يخص وزارة التعاون الدولي.

فيما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة اللواء أحمد العوضي،  لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، لوزارة الإنتاج الحربي والقطاعات التابعة لها.

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وزارة التعاون الدولي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب