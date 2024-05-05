"يتقدمهم المحافظ".. قيادات الأقصر يزورون الكنائس لتقديم التهاني بحلول عيد القيامة.. صور

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاحد، جولة لتقديم التهاني على كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهاني لأقباط المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقه اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقطاع الجنوب، واللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، فى أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة.

رافق المحافظ لتقديم التهانى، اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، واللواء طيار أ.ح. عمرو عطيه أحمد رئيس أركان المنطقه الجوية الجنوبية، واللواء أ.ح. عصام رزق محمد رئيس اركان الفرقة 15، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

بدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان فى استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعددا من رجال الدين للكنيسة الأرثوذكسية، ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع كورنيش النيل، حيث كان فى استقبال المحافظ الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، كما توجه المحافظ إلى مقر الكنيسة الإنجيلية، وكان فى استقباله القس محروس كرم راعى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر وعدد من رجال الدين بالكنيسة.

وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمودة والتسامح التى تجمع بين أبناء الشعب المصرى، وأن المصريين جميعا شركاء فى وطن واحد مترابطًا بأواصر المحبة والسلام ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد قدم التهنئة لأطفال جمعية أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية للبنين بالكرنك، وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية للبنات بالأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقام المستشار مصطفى ألهم، خلال زيارة مقر الجمعيتين، والتي رافقه خلالها اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاقصر، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، بتقديم عدد من الهدايا والمعايدات للأطفال، موجها لهم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وأكد ألهم، خلال الزيارة أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون رمزا للتسامح ويدًا واحدة ضد أى محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء فى النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.

زيارة الكنائس (1)

زيارة الكنائس (1)

زيارة الكنائس (2)

زيارة الكنائس (2)

زيارة الكنائس (3)

زيارة الكنائس (3)

زيارة الكنائس (4)

زيارة الكنائس (4)

زيارة الكنائس (5)

زيارة الكنائس (5)

زيارة الكنائس (6)

زيارة الكنائس (6)

زيارة الكنائس (7)

زيارة الكنائس (7)

زيارة الكنائس (8)

زيارة الكنائس (8)

زيارة الكنائس (9)

زيارة الكنائس (9)

زيارة الكنائس (10)

زيارة الكنائس (10)

زيارة الكنائس (11)

زيارة الكنائس (12)

زيارة الكنائس (13)

زيارة الكنائس (14)

زيارة الكنائس (15)