بلالين وعناقيد النور.. مواطن بالأقصر يهنئ جيرانه الأقباط بعيد القيامة على طريقته الخاصة (صور)

على طريقته الخاصة، شارك مواطن من محافظة الأقصر، في احتفالات الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وعلق الزينة والبالونات الملونة على منزله معبراً عن روح التسامح والمودة التي تسود بين أهالي المحافظة.

ورصدت "البوابة نيوز" احتفالات مواطن مسلم يقيم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، يدعى "الزين نصار" حيث عكف خلال الساعات الماضية على تزيين منزله بالبالونات الملونة وأنواع الزينة المختلفة احتفالًا بحلول عيد القيامة، مقدماً التهاني لجيرانه الأقباط، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه اللفتة التي تعكس روح المحبة والتسامح بين قطبي الوطن.

وفي بداية كلماته، قال المواطن "الزين نصار" لـ"البوابة نيوز"، أنه يحرص على تهنئة أصدقائه وجيرانه الأقباط كل عام، كما دأب على تزيين منزله من الخارج بأشكال متعددة من الزينات وعنقود النور والبالون الملونة المعقودة بالأحبال احتفالاً بالمناسبات القبطية مثل عيد القيامة وعيد الميلاد المجيد، قائلاً " أخواتنا المسييحين بيشاركونا في تعليق زينة وفوانيس رمضان وإحنا لازم نشاركهم أعيادهم ونفرح معاهم زي ما بيفرحوا معانا في أعيادنا".

وأضاف نصار، أن الهدف من هذه العادة أن تسود روح التسامح وإدخال البهجة والسرور في نفوس جيراننا الأقباط وأن نكون يدًا واحدة ضد أى محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، لافتا إلى أن ما فعله يؤكد كونهم نسيجا مترابطا بأواصر المحبة والسلام وأنهم جميعا شركاء فى الوطن، خاصة أن الأقباط يبادلونا تلك المشاعر خلال شهر رمضان ويشاركونا في كل الاحتفالات والمناسبات الإسلامية ولا يدخرون جهداً في إظهار مدى الترابط والمودة والحب بين نسيجي الأمة، مشدداً على قوة علاقته بجيرانه الأقباط، ومشاركتهم لبعض في الأحزان والأفراح بالرغم من اختلاف الديانة إلا أنهم يتعاملون مع بعضهم لبعض كأخوة فى الإنسانية.

كان أقباط محافظة الأقصر، قد بدأوا احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث قامت مديرية أمن الأقصر بتأمين جميع الكنائس، بوضع بوابات إلكترونية داخل محيط كل كنيسة لتأمين الأقباط أثناء أدائهم صلاوات القداس، واحتفالات المواطنين في الشوارع والمتنزهات.

IMG-20240505-WA0113

IMG-20240505-WA0114

IMG-20240505-WA0116

IMG-20240505-WA0117

IMG-20240505-WA0122

IMG-20240505-WA0124

IMG-20240505-WA0125

IMG-20240505-WA0132