وفد من طلاب الأقصر يشارك بـ "ملتقى حوار الحضارات للشباب المصري الصيني"

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، في فعاليات ملتقى حوار الحضارات للشباب المصري الصيني بمشاركة نخبة من المسؤولين الصينيين والمصريين، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، ومن أجل مواصلة تنفيذ رؤية زعيمي مصر والصين حول دور الشباب في المستقبل وتعزيز الدور النشط للتواصل وتبادل التعلم الحضاري والإنساني.

ضم وفد الجامعة المشارك كل من، الدكتور صفوت آدم، والدكتورة سارة عبدالناجي، والدكتور عمر السنوسي، والدكتور خالد خليفة، وهاجر أحمد، ومحمد يحيى، مسؤول العلاقات العامة، وعدد كبير من الطلاب.

وأكد الدكتور عادل زين، رئيس الجامعة، على أهمية مشاركة طلاب جامعة طيبة التكنولوجية في هذا الملتقى، الذي يساهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الشباب المصري والصيني، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، مضيفا أن الحضارة المصرية والصينية من أقدم الحضارات في العالم، وقد ساهمتا بشكل كبير في تقدم الإنسانية، ونحن نؤمن بأن التبادل الثقافي بين شباب البلدين سيساهم في تعزيز هذه العلاقات التاريخية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

وخلال كلمته في الملتقى، أكد دو تشان يوان رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، أن الشباب في الصين ومصر يتحملان مسؤولية نهضة الأمة وأن يستكشفوا بنشاط مسارات التحديث ذات الخصائص الفريدة، مضيفا أن شباب الصين ومصر يتحملان مسؤولية التبادلات الودية ويعملوا بنشاط على بناء رابطة المصير المشترك بين الصين ومصر، تتمتع كل من الصين ومصر بتاريخ طويل ورائع، وكلاهما من الدول النامية الكبرى ذات قوة التأثير الكبيرة.

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مشاركة جامعة طيبة التكنولوجية (4)

مشاركة جامعة طيبة التكنولوجية (3)