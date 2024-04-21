تعليم الأقصر تنظم حفل تكريم للطلبة المتميزين بالنشاط الرياضي.. صور

أجرى الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، جولات تفقدية بعدد من المدارس والمشروعات التابعة للمديرية، في إطار متابعة العملية التعليمية، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وحضر وكيل تعليم الأقصر، خلال الجولة، حفل تكريم المتميزين بالنشاط الرياضي بإحدى مدارس مدينة الطود، حيث تم تكريم العديد من الطلاب من المتميزين في النشاط الرياضي والحاصلين على مراكز عديدة متقدمة على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الأفريقي، في رياضات مختلفة سواء في كرة القدم أو السباحة أو التايكوندو، بحضور بدوي منصور موجه عام التربية الرياضية، والطاهر عبد الحميد مدير إدارة الطود التعليمية.

وفي الختام قدمت إدارة المدرسة الدرع التذكارية للدكتور صبري خالد وكيل الوزارة تقديراً لجهوده في رعاية ودعم العملية التعليمية والأنشطة التربوية بالمحافظة.

كما افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، المعرض التعليمي الذي أقامته مدرسة السلام بمقر المدرسة، بحضور كلاً من صفوت جارح وكيل المديرية، هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وسماح فتحي موجه عام رياض الأطفال.

واشتمل المعرض على عدة أنشطة قام الطلاب بتفيذها عملياً تطبيقاً لما تعلموه على المدار العام الدراسي سواء في المواد الدراسية أو الأنشطة.

وأشاد خالد بمستوى أداء الطلاب والتلاميذ خلال تفقده لحجرات الأنشطة المختلفة والتي تنوعت ما بين أنشطة للغتين العربية والإنجليزية، أنشطة العلوم والرياضيات، وأنشطة الموسيقى والمسرح.

كما تفقد عثمان، المبنى الجديد لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ورافقه في الزيارة اللواء أركان حرب محمد رأفت الهواري قائد قطاع الأقصر لمدارس التأسيس العسكري، بحضور عفاف بكري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمهندس أحمد النوبي مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية منطقة الأقصر.

وأفاد النوبي، أن العمل مستمر في الموقع على قدم وساق، وأن هيئة الأبنية التعليمية تعمل بكل طاقتها للإنتهاء من المبنى وتسليمه في أقرب وقت ممكن، والذي من المتوقع أن يكون خلال الأشهر القليلة القادمة.

المعرض التعليمي (1)

المعرض التعليمي (2)

المعرض التعليمي (3)

المعرض التعليمي (4)

المعرض التعليمي (5)

المعرض التعليمي (6)

المعرض التعليمي (7)

المعرض التعليمي (8)

المعرض التعليمي (9)

المعرض التعليمي (10)

المعرض التعليمي (11)

تكريم المتميزين رياضيا (1)

تكريم المتميزين رياضيا (2)

تكريم المتميزين رياضيا (3)

تكريم المتميزين رياضيا (4)

تكريم المتميزين رياضيا (5)

تكريم المتميزين رياضيا (6)

تكريم المتميزين رياضيا (7)

تكريم المتميزين رياضيا (8)

تكريم المتميزين رياضيا (9)

تكريم المتميزين رياضيا (10)

تكريم المتميزين رياضيا (11)

تكريم المتميزين رياضيا (12)

تكريم المتميزين رياضيا (13)

تكريم المتميزين رياضيا (14)

تكريم المتميزين رياضيا (15)

تكريم المتميزين رياضيا (16)

تكريم المتميزين رياضيا (17)

تكريم المتميزين رياضيا (18)

تكريم المتميزين رياضيا (19)

تكريم المتميزين رياضيا (20)

تكريم المتميزين رياضيا (21)

تكريم المتميزين رياضيا (22)

جولة المقر الجديد (1)

جولة المقر الجديد (2)

جولة المقر الجديد (3)