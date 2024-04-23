طالبة بـ"تعليم الأقصر" تحصد المركز الثالث جمهوري في مسابقة "مصمم مايكروسوفت"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن حصد طلاب المديرية المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة "مصمم مايكروسوفت" بمعسكر "طوَّر وغيَّر" التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي، وأقيمت بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر والقائمة على الشراكة بين الوزارة وهيئة كير للتنمية وشركة مايكروسوفت.

وتم تكريم الطالبة "زينب محمد محمود" بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات الحائزة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في هذه المسابقة، والطلاب المشاركين في مسابقة مصمم مايكروسوفت "Microsoft Designer" ، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وتعد مبادرة "طور وغير" إحدى مبادرات مايكروسوفت للخدمة المجتمعية، والتي تهدف لتدريب الطلاب تكنولوجياً وتأهيلهم لسوق العمل وتستهدف تدريب الطلاب من سن ١٣ حتي ١٨ سنة مجاناً، وتضمن التدريب عدة مسارات بمجالات متعددة وهي: مسار تكنولوجي، مسار مهني (مهارات شخصية)، برمجة، أمن سيبراني، ريادة أعمال، العمل الحر، ذكاء اصطناعي، وميكروسوفت جرافيك، ويحصل الطالب بعد اجتياز الاختبار بكل مسار علي شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية، شركة مايكروسوفت، وهيئة كير.

وتم خلال المسابقة، تكريم محافظة الأقصر كإحدى المحافظات المتميزة بتدريب عدد كبير من الطلاب، كما تم تكريم مصطفي محمد مدير مركز التطوير التكنولوجي، رجاء عبد الخالق رئيس قسم التدريب، ونيڤين نبيل منسق المبادرة بالمحافظة، والعديد من المدربين الذين شاركوا في المبادرة، وبعض الطلاب المتميزين الذين تلقوا هذه التدريبات بهدايا قيمة.

كما أشاد "وائل شكر الله" مدير الإدارة العامة للتدريب الالكتروني بجهود المدربين المشاركين بالمبادرة متمنياً المزيد من النجاح، وتدريب أكبر عدد ممكن من الطلاب على مسارات المبادرة المختلفة

وفي سياق متصل، حصدت مديرية تعليم الأقصر، المركز الخامس على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية للسباحة، حيث فاز "حسين محمد حسين" الطالب بالصف الثالث الإعدادي بإحدى إدارة الطود بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية للسباحة (سباق ٢٠٠م صدر).

وبعث الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، برسالة تهنئة لتوجيه التربية الرياضية برئاسة بدوي منصور الموجه العام، مشيداً بالمتابعة الجيدة والفعالة من الإدارة العامة للشئون التنفيذية برئاسة هشام عبد الستار مدير عام الإدارة للأنشطة التربوية ودعمها.

الطالب

مسابقة مصمم مايكروسوفت (1)

مسابقة مصمم مايكروسوفت (3)