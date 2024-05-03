غدا.. وفد من حماس يزور القاهرة لعقد مفاوضات بشأن هدنة

كشف مسؤول في حركة حماس، في تصريحات نشرتها "رويترز" اليوم الجمعة، إن الحركة سترسل وفدا إلي القاهرة يوم غد السبت لعقد مفاوضات بشأن الوصول إلي هدنة مع إسرائيل.

كان مسؤولون مصريون، قد قالوا في تصريحات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الجمعة، إن إسرائيل منحت حركة حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإلا سيبدأ غزو مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأوضحوا أن حماس تسعى إلى هدنة طويلة الأمد وضمانات من الولايات المتحدة باحترام إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأعربت الحركة عن قلقها من الاقتراح الأخير، حيث تراه لا يزال غامضا للغاية ويمنح إسرائيل مجالا لاستئناف القتال.

وانتقدت شخصيات إسرائيلية من جميع أنحاء اليمين الصفقة عندما تم الإعلان عنها في وقت سابق من الأسبوع.

ويدعو الاقتراح إلى فترة أولية تصل إلى 40 يوما من وقف العنف، تفرج خلالها حماس عما يصل إلى 33 رهينة، مع احتمال التفاوض على وقف طويل الأجل لإطلاق النار.

وبعد ذلك، سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل، تتفق خلالها حماس وإسرائيل على إطلاق سراح أكبر للرهائن وتوقف طويل للقتال قد يستمر لمدة تصل إلى عام.

ودعت مصر كبار مسؤولي حماس إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات وأكدت الحركة أنها ستكون حاضرة.

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اجتياح رفح بغض النظر عما إذا كان قد تم إبرام صفقة أم لا.

وأعربت حماس عن قلقها من محاولة نتنياهو استفزازها لرفض الاقتراح، وتقديم تبرير لغزو رفح، وبالتالي إلقاء اللوم على حماس لفشل المفاوضات.

وبحسب مسؤولين مصريين، من المتوقع أن ترد حماس على الاقتراح بعرض مضاد بدلا من الرفض الصريح.