القاهرة الإخبارية: استمرار العملية العكسرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن العملية العكسرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها لا تزال مستمرة والتي بدأت منذ الصباح الباكر، حيث تسللت قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى المدينة وإلى المخيم وبعد ذلك دوت صافرات الإنذار في مخيم جنين ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة جدًا إلى المخيم بين 2000 جندي.

وأضافت السلامين، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اشتباكات مسلحة ما بين المقاومين وقوات الاحتلال، يحث ارتقى سبعة شهداء وتسعة إصابات وبينها إصابتان في حالة حرجة بعد الإصابات الذين ارتفوا برصاص قناص الاحتلال منهم الطبيب وهو أخصائي في الجراحة في مستشفى الجنين الحكومي وهو ذاهب إلى عمله وطالب كان يقود دراجته الهوائية ارتقى شهيدًا بعد أن قنصه قناصة الاحتلال بالرأس، وأيضًا هناك معلم قد ارتقى شهيدًا خلال ذهابه إلى المدارس الحكومية التي يعمل بها، لافتةً إلى أن هناك بعض الإصابات من المدنيين جلهم في هذه العملية العسكرية.

وأوضحت، أن بيانات الاحتلال قد تحدثت بأن هناك عدد من المسلحين قد ارتقوا أو حتى تم استهدافهم واغتيالهم بهذه العملية العسكرية ولكن ليتضح فيما بعد بحسب بيانات وزارة الصحة منهم من الطبيب المعلم والطالب وغيرهم من الشهداء الذين ارتقوا صباح هذا اليوم، وبين الحين والآخر تسمع دوي الإنفجارات في مخيم جنين ومن أزقته بفعل أن المقاومة الفلسطينية تستهدف الآليات العسكرية التي تتوغل في أزقة المخيم بعبوات محلية الصنع لتسمع دوي الإنفجارات بين الحين والآخرز

وأشارت إلى أن هناك أكثر من قناص للاحتلال ينتشر على أسطح، كما ان الاحتلال جرف البينة التحتية كشارع الناصر، وتجريف للبنية التحتية في محيط مستشفى جنين الحكومي ما يدلل أن قوات الاحتلال لا تريد أحد من المصابين أن يتعالج أو يتم نقله من داخل أزقة المخيم بإتجاه مستشفى جنين الحكومي لذلك هي تمنع الطواقم الطبية سواء من الهلال الأحمر الفلسطيني أو حتى من جميع الطواقم الطبية من الدخول إلى أزقة المخيم ونشل هؤلاء المصابين بإتجاه المشافي الفلسطينية في مدينة جينين، مؤكدةً أن الاحتلال يريد فقط قتل الفلسطينيين وهذا يدلل على أن المدنيين قد أصيبوا في هذه العملية العسكرية.