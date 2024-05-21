ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المقررة الأممية لحقوق الإنسان: ما يحدث في فلسطين أمر كارثي وغير مقبول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، إن ما يحدث في فلسطين أمر كارثي وغير مقبول، وفق ماورد بقناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها، منذ قليل .

وأضافت المقررة الأممية لحقوق الإنسان: هناك أوضاع إنسانية كارثية في قطاع غزة بسبب القصف المستمر المتعرض له القطاع دون توقف، كما أن هناك نقص حاد في الأدوات والمعدات الطبية خاصة للأمراض المزمنة فضلا عن وجود نقص كبير في قطاعات أخرى".

وتابعت: "هناك جريمة ارتكبت ضد المدنيين وهناك بالفعل جرائم حرب والحرب الإسرائيلية تستهدف جميع من في غزة دون تفريق بين فصائل وشعب".

وعن رأيها في تصرف المجتمع الدولي تجاه ماترتكبه إسرائيل بقطاع غزة، قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تصرف المجتمع الدولي إزاء إسرائيل غير مسؤول والأخيرة لا تلتزم بالقرارات الدولية".

إسرائيل الحرب الإسرائيلية القصف المستمر جرائم حرب فرانشيسكا ألبانيز قطاع غزة حقوق الإنسان المقررة الأممية