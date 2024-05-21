محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أمراض الصيف

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بمديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية لإستكمال الجهود ورفع درجة الإستعداد بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية ، وخاصة أقسام الحميات ، للتعامل مع أمراض الصيف ، ولاسيما حالات الإجهاد الحرارى.

وشدد على توفير الأدوية اللازمة لمواجهة ضربات الشمس بأقسام الإستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى زيادة عدد الكوادر البشرية بهذه الأقسام للتدخل مع أي حالات طارئة ، على أن يتواكب مع ذلك تكثيف ندوات التوعية للمواطنين لتجنب الإختزان الحرارى .

ووجه بأن يتوازى مع ذلك تنفيذ خطة الإصحاح البيئى ومكافحة أنواع التلوث لمصادر الماء والغذاء وتشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات ، ومراقبة عمليات الصرف الصحى لمنع حدوث أى تلوث بيئى ، ومراقبة وتكثيف النظافة العامة والتخلص الآمن من القمامة ، ومكافحة الحشرات ونواقل الأمراض من خلال رش المبيدات بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة .

مدير الطب الوقائي: خطة مواجهة أمراض الصيف

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان بأن خطة مواجهة أمراض الصيف تستهدف الإكتشاف المبكر للأمراض المعدية للتعامل الفورى معها لمنع حدوث تفشيات وبائية .

ولفت إلى أنه بالتوازى يتم الترصد الإيجابى النشط لفحص عينات المياه والصرف الصحى العشوائية بالمناطق ذات الخطورة العالية ، مع التثقيف الصحى والإعلامى والمشاركة المجتمعية ، وإتباع الأساليب الصحية للنظافة العامة بكيفيات التخلص من جميع أنواع الفضلات ، وكذلك من خلال إدارات الثقافة الصحية بالمديريات والإدارات الفرعية ، إضافة إلى إعداد برامج صحية موجهة للمواطنين عن كيفية الوقاية من أمراض الصيف .

يأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التكامل بين كافة الجهات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

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