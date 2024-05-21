مهرجان كان.. النجمة العالمية كيت بلانيت: للنازحين صوت ولديهم قصص ملهمة

نظمت الرابطة الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA) حلقة نقاشية بعنوان "النزوح: وجهات نظر سينمائية" وذلك بالتعاون مع مركز السينما العربية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك ضمن فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي.



تناولت الجلسة موضوع النزوح وسلطت الضوء على قوة السينما في تصويرومعالجة تحديات النازحين واللاجئين. شارك في الحلقة النقاشية كل من النجمة العالمية كيت بلانشيت، والمخرجة دانييلا ريباس، والمصور الأفغاني بارات علي باتور، والإعلامية ريا أبي راشد، وأدارت الجلسة الصحفية الأمريكية هادلي جامبل.



وقالت النجمة كيت بلانشيت إن "للنازحين صوتًا، ولديهم قصة، وقصصهم مذهلة وملهمة جدا. إنني في حيرة دائمة بشأن السبب وراء عدم تناول المزيد من الأفلام لهذه القضية بشكل مباشر أو غير مباشر."



بالإضافة إلى الحلقة النقاشية شاركت الرابطة الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة، بالتعاون مع مركز السينما العربية، في تنظيم الحفل السنوي لتوزيع جوائز النقاد للأفلام العربية.