تجديد حبس المتسببين في وفاة الطفلة غزل بالسيدة زينب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس خمسة متهمين بالتشاجر، والتسبب في وفاة طفلة بالخطأ، وإصابة شاب ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة تهم التشاجر وحيازة سلاح نارى غير مرخص وأسلحة بيضاء وقتل طفلة وإصابة اخر، للمتهم الأول، ووجهت تهم التشاجر واثارة الذعر بين المارة لباقي المتهمين.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم الاول، والذى أقر بواقعة التشاجر، واعترف أن السلاح النارى ملكه، واضاف أنه أطلق النار بشكل عشوائى ولويقصد إصابة أحد أو قتل الطفلة.

وتبين من التحقيقات أن الطفلة المجني عليه قريبة الطرف الثانى في المشاجرة تواجدت لمشاهدة الأحداث واصيبت بالخطأ.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود أطلاق نار بأحد شوارع المنطقة ومقتل طفلة وأصابة شاب، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول عامل وزوجته وأبنه، وطرف ثانى مكون من صاحب ورشة وعامل لديه بسبب قيام الطرف الاول بربط كلب أمام ورشة الطرف الثانى واعتراض صاحب الورشة على ذلك فنشبت مشاجرة بينهما قام على أثرها الطرف الأول بأحضار بندقية وكذلك ماسورة حديدية وتشاجروا مع صاحب الورشة فقام العامل من الطرف الأول بأطلاق النار من البندقية فقتل الطفلة عبير عادل أمام وشهرتها "غزل" واصاب شاب أخر تصادف مرورة من مكان الواقعة ، وتم ضبط الطرفين وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.