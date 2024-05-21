جنايات المنصورة تحيل أوراق سائق وابنيه لمفتي الجمهورية لقتلهم جارهم

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة إحالة أوراق سائق ونجليه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وذلك لإتهامهم بقتل جارهم بسبب خلافات بينهم بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيى الدين محمد الكنانى، ووليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد وشعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 6766 لسنة 2023 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 2138 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كل من: أحمد ح.ع.ال.م.، محبوس، 23 عامًا، كهربائي سيارات، ووالده حمدي ع.ال.م، محبوس، 50 عامًا، سائق، وشقيقه مجدي ح.ع.ال.م.، محبوس، 22 عامًا، فلاح، ومقيمين برمبال القديمة مركز منية النصر، للمحاكمة الجنائية، لأنهم في يوم 14/5/2023 بدائرة مركز منية النصر، محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه عبد اللطيف صبري عبد اللطيف عبد الرحمن - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية - بندقية خرطوش إحراز الأول، وبندقية آلية إحراز الثاني، وبندقية ضغط هواء إحراز الثالث، وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، وما إن ظفروا به قام الثالث بإطلاق عيار صوبه من السلاح إحرازه، إلا أنه حاول الاختباء منهم، فما كان من المتهم الأول إلا أن تسلل خلفه وأطلق صوبه عيار ناري من السلاح إحرازه، استقر بوجهه فسقط أرضًا غارقًا بدمائه، وتوجه إليه المتهم الثاني للتأكد من وفاته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم الثاني وحاز الباقون بواسطته سلاحًا ناريًا مششخنًا - بندقية آلية - مما لا يجوز حيازته وأحرز المتهم الثاني وحاز الباقون بواسطته ذخيرة - 10 طلقات - مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص لهم بحيازته أو إحرازه.

كما أحرز المتهم الأول وحاز الباقون بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مرخص - بندقية خرطوش و أحرز المتهم الأول وحاز الباقون بواسطته ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه كما حازوا وأحرزوا بندقية ضغط هواء بدون ترخيص.

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