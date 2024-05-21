"أسوشيتد برس" تعلن تعليق الحكومة الإسرائيلية خدمة الوكالة للبث المباشر من غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن وكالة أنباء أسوشيتد برس أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية علقت خدمة الوكالة للبث المباشر من غزة.

يأتي ذلك بعد أن، طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، جراء الأحداث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف وراءه الآف من الضحايا والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال.

كما تواصل طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 228 من الحرب، مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى، كما ارتكب جيش الاحتلال عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 106 شهداء و176 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35562 شهيدًا و79652 إصابة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".