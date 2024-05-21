أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل استقرار الدولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3175 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، لتسجل 2420 دولارًا، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3629 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 18 سجل 2721 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة بقيمة 10جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3165 جنيهًا، ولامس مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 18دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2414 دولار، ولامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2451 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2432 دولارًا.