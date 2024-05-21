شكوك حول ملابسات تحطم طائرة الرئيس الإيرانى.. التصعيدات خلال الفترة الأخيرة بين طهران وتل أبيب تظهر على الساحة.. وإسرائيل: لا علاقة لنا بمقتل إبراهيم رئيسي

من المرجح أن يتردد صدى حادث تحطم المروحية الذي قُتل فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجية البلاد حسين أمير عبد اللهيان، ومسئولين آخرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك لأن إيران أمضت عقودًا في دعم الجماعات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن والأراضي الفلسطينية، ما سمح لها باستعراض القوة وربما ردع الهجمات من الولايات المتحدة أو إسرائيل، العدوين اللدودين لها.

توترات مستمرة

ولم تكن التوترات أعلى مما كانت عليه في الشهر الماضي، عندما أطلقت إيران تحت قيادة رئيسي والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية على إسرائيل ردًا على غارة جوية على قنصلية إيرانية في سوريا أسفرت عن مقتل جنرالين إيرانيين وخمسة ضباط.

واعترضت إسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن ودول أخرى، جميع القذائف تقريبًا، وردًا على ذلك، شنت تل أبيب ضربة ضد نظام رادار للدفاع الجوي في مدينة أصفهان الإيرانية، دون التسبب في وقوع إصابات، بل أرسلت رسالة لا لبس فيها.

وشن الجانبان حربًا ظل من العمليات السرية والهجمات الإلكترونية لسنوات، لكن تبادل إطلاق النار في أبريل كان أول مواجهة عسكرية مباشرة بينهما.

وقد اجتذبت الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس حلفاء إيرانيين آخرين، حيث يهدد كل هجوم وهجوم مضاد بإشعال حرب أوسع نطاقا.

ووصفت وكالة أسوشيتدبرس هذا المشهد بأنه مزيج قابل للاشتعال يمكن أن تشعله أحداث غير متوقعة، مثل الحادث المميت الذي وقع، أمس الأول الأحد.

تنافس مرير مع إسرائيل

ولطالما اعتبرت إسرائيل إيران أكبر تهديد لها بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل وصواريخها البالستية ودعمها الجماعات المسلحة التي أقسمت على تدمير إسرائيل.

وتعتبر إيران نفسها الراعي الرئيس للمقاومة الفلسطينية للحكم الإسرائيلي، وقد دعا كبار المسئولين لسنوات إلى محو إسرائيل من الخريطة.

وكان "رئيسي"، الذي كان مُتشددًا ويُنظر إليه على أنه تلميذ وخليفة محتمل للمرشد الأعلى علي خامنئي، انتقد إسرائيل الشهر الماضي، قائلًا إن النظام الإسرائيلي الصهيوني يرتكب القمع ضد شعب فلسطين منذ 75 عامًا.

وأضاف: "علينا أولًا أن نطرد المغتصبين، وثانيًا، يجب أن نجعلهم يدفعون تكلفة كل الأضرار التي أحدثوها، وثالثًا، علينا أن نقدم الظالم والمغتصب إلى العدالة".

لم نكن نحن

ويُعتقد أن إسرائيل نفذت هجمات عديدة على مر السنين استهدفت كبار المسئولين العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين، ولا يوجد دليل على تورط إسرائيل في تحطم المروحية، ولم يعلق المسئولون الإسرائيليون على الحادث.

فيما قال مسئول إسرائيلي لوكالة رويترز، إنه لا علاقة لإسرائيل بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، والذي أسفر أيضًا عن مقتل مرافقيه، وأكد المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لم نكن نحن".

إيران والدعم المالي للجماعات المسلحة

وقدمت إيران الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم على مر السنين لجماعة حماس الفلسطينية المسلحة، التي قادت هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، والذي أدى إلى اندلاع حرب غزة، ولحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الأصغر حجمًا ولكن الأكثر تطرفًا، والتي شاركت فيها، لكن لا يوجد دليل على تورط إيران بشكل مباشر في الهجوم.

وشنت جماعة حزب الله اللبنانية، الوكيل الأكثر تقدما عسكريا لإيران، صراعا منخفض الحدة مع إسرائيل منذ بداية حرب غزة، وتبادل الجانبان الضربات بشكل شبه يومي على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين على الفرار.

ولكن حتى الآن، لم يتحول الصراع إلى حرب شاملة من شأنها أن تكون كارثية لكلا البلدين.

وشنت الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق هجمات متكررة على القواعد الأمريكية في الأشهر الأولى من الحرب لكنها انسحبت بعد الضربات الانتقامية الأمريكية لهجوم بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في يناير.

واستهدف المتمردون الحوثيون في اليمن، الحليف الآخر لإيران، بشكل متكرر الشحن الدولي فيما يصورونه على أنه حصار على إسرائيل.

وهذه الضربات، التي تستهدف في كثير من الأحيان السفن التي ليس لها صلات واضحة بإسرائيل، أثارت أيضًا ردود فعل انتقامية بقيادة الولايات المتحدة.

ويمتد نفوذ إيران إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط وتنافسها مع إسرائيل.

إيران والسلاح النووي

وتشتبه إسرائيل والدول الغربية منذ فترة طويلة في أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية تحت ستار برنامج نووي سلمي فيما يعتبرونه تهديدا لمنع الانتشار في كل مكان.

أدى انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى العالمية في عام 2018، وفرضه عقوبات صارمة، إلى تخلي إيران تدريجيًا عن جميع القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها.

وفي هذه الأيام، تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60% ـ وهو مستوى قريب من مستويات تصنيع الأسلحة التي تبلغ 90%.

وتم تعطيل كاميرات المراقبة التي قامت الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة بتركيبها، ومنعت إيران بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة من الدخول.

وتصر إيران دائما على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية البحتة، لكن الولايات المتحدة ودول أخرى تعتقد أنها كانت تمتلك برنامجا نشطا للأسلحة النووية حتى عام 2003.