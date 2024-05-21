القاهرة الإخبارية: الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل قصفها مناطق شمال غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلي قصفت وحدة سكنية في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بالإضافة إلى منزل في حي الصحابة شرق مدينة غزة، لافتا أن هناك حديثا يدور عن عشرات الشهداء والمصابين في استهدف المنزل، الذي كان مأهولا بالسكان.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن الدبابات والآليات العسكرية تواصل اجتياحها بشكل واسع وكبير شمال قطاع غزة، ليس فقط على صعيد مخيم جباليا بل توسعت وطالت مناطق في مدينة بيت لاهيا وبيت حانون في أقصى قطاع غزة، هذا بجانب القصف المدفعي الكثيف الذي ينهال بتلك المنازل والممتلكات، ومن الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يطلق صواريخه باتجاه منازل المواطنين ويدمر أحياء سكنية في هذا المكان.

وأوضح أنه بالجدير بالذكر أن مستشفى العودة، الذي كان محاصرا منذ 3 أيام بالآليات العسكرية الإسرائيلية لا زالت تمنع الفلسطينيين من تلقي العلاج في هذا المستشفى، ودفعته للخروج عن العمل بشكل تام، نظرا لمحاصرته، لكن الجديد هي قصفها -قبل قليل- بأحد صواريخ طائرات الاستطلاع مبنى يعود لمستشفى كمال عدوان وتم إخلاؤه بالكامل.