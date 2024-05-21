أطعمة شائعة تعرض الجسم للإصابة بالسرطان.. تعرف عليها

الطعام الذي يتناوله الإنسان يؤثر على صحته، ومن الأمراض الخطيرة والتي أصبحت شائعة بشكل كبير هو مرض السرطان والذي يصيب الجسم نتيجة للطعام غير الصحي الذي يتناوله الانسان حيث اثبتت الكثير من الدراسات ان بعض الاطعمة الشائعة التي يتناولها الناس بشكل يومي في كل مكان في العالم تؤثر على صحة الجسم وتزيد معدل الاصابة بهذا المرض الخبيث ووفقا لدراسة حديثة تبرز "البوابة نيوز" الاطعمة الشائعة التي يحذر منها الأطباء.

اثبت دراسة عملية اجراها خبراء التغذية في جامعة فينا ان الاطعمة المضاف لها نكهات تزيد من خطر الاصابة بسرطان المعدة بنسبة ٤٠٪؜، ومن بين الاطعمة الخطيرة على الصحة هو الملح حيث يزيد ايضا من نسب اصابة الجسم بسرطان المعدة بنسبة ٤١٪؜، وجميع الدراسات التي اقيمت من الخبراء الى الاطعمة التي تزيد احتمالية الاصابة بالسرطان اكدت ان الملح من بينها وينصح الاطباء والخبراء بالحد من استخدام الملح في جميع الاطعمة حيث يعمل التركيز العالي من الملح كمادة لاذعة تهاجم بطانة المعدة وتبقى الاطعمة المالحة في المعدة مدة اطول لذلك يصبح جدار المعدة اكثر عرضة للاصابة بالسرطان.

الدراسة اجريت على فحص قاعدة بيانات لـ ٤٧١١٤٤ من البالغين لمدة ١١ عام وهم الاشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الملح واتخذ العلماء في الاعتبار عوامل اخرى منها العمر، نمط الحياة، والمواد الاخرى السامة التي قد تدخل للجسم، واكد الخبراء المقيمين على الدراسة ان الملح ضروري للصحة ولكن بكميات قليلة سواء للبالغين او الاطفال فهو ياسعد في نقل النبضات العصبية، تنظيم ضغط الدم، تقلص العضلات، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

وتؤكد الدراسة انه عند الالتزام بالكمية المناسبة للجسم لا يوجد خطر على الصحة ولكن زيادة المعدل الطبيعي يجعل الانسان عرضة لارتفاع ضغط الدم، سرطان المعدة، احتباس الماء في الجسم، امراض القلب وخطورة الإصابة بنوبة وسكتة قلبية دماغية قد تؤدي للوفاة وفي دراسة اخرى في جامعة بكين في الصين اكدت ان استبدال ملح الطعام ببديل اخر غني بالبوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم لكبار السن والمشاكل الاخرى التي قد تصيب الجسم بسبب تناول الملح.

