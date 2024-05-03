بالفيديو| حسام موافي يوجه نصائح للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مجموعة من النصائح الهامة لطلاب الثانوية العامة، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن من أبرز النصائح لطلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات، الاجتهاد والمذاكرة، وعدم التفكير في الكلية بصورة مستمرة مع الاكتفاء بالمذاكرة والحصول على أكبر قدر من الدرجات من الامتحانات.

وأكمل: «مسك الكتاب والمشي بيه في الغرفة أو البيت يكون أفضل من المذاكرة أثناء الجلوس، لأن التركيز أفضل أثناء المشي، كما أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لذا عليك الإخلاص في عملك ومذاكرتك».

وحذر موافي طلاب الثانوية العامة من مستخدمي رواد مواقع التواصل الاجتماعي من البوستات المحبطة التي تشجع الطلاب على عدم المذاكرة، مردفًا: «أقسم بالله لو عاوز يدمر الشباب والطلاب مش هيعمل كدا»

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن كلمة العلم ذكرت في القرآن الكريم 820 مرة، وهذا الأمر إشارة واضحة على تقدير مكانة العلم.

وتابع: «أكثر الناس الذي يخشون الله هم العلماء وأهل العلم، العلم ليس طب وهندسة، بل العلم هو المكان الذي يحصل فيه الطالب على العلم سواء كانت كلية نظرية أو علمية».