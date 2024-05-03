قبل مواجهة أبها.. اتحاد جدة يعلن إصابة أحمد حجازي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الجمعة، إصابة النجم المصري أحمد حجازي مدافع وقائد الفريق، ليغيب عن مواجهة أبها، التي تنطلق بعد قليل.

شهد تشكيل الاتحاد الأساسي أمام أبها غياب حجازي، ولم يجلس على مقاعد البدلاء؛ بسبب الإصابة.

وكشف العميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس»، عن إصابة أحمد حجازي بإلتواء في المفصل الداخلي لركبته اليمنى.

ولم يحدد اتحاد جدة مدة غياب حجازي عن المباريات، بعد إصابته بإلتواء في الركبة اليمنى خلال المباراة التي شارك بها مع فريقه أمام الهلال، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي خسرها النمور بنتيجة 2-1.

انضم حجازي إلى قائمة المصابين في الاتحاد، بجانب المغربي عبد الرازق حمد الله، الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، في ظل إصابة الفرنسي المخضرم كريم بنزيما وسفره لإسبانيا لتلقي العلاج في عيادة ريال مدريد.

يغيب أحمد حجازي لأول مرة في مباراة اليوم أمام أبها، وذلك بعد مشاركته أساسيًا في 20 مباراة متتالية مع اتحاد جدة بعد قيده في القائمة المحلية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويواجه اتحاد جدة نظيره أبها، في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).