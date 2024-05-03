رسالة من "دهب".. أشرف صبحي يخاطب شباب مصر في معسكر يالا كامب بجنوب سيناء

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الرحمن محمد، رئيس مجلس مدينة دهب، معسكر "يلا كامب" والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بالتعاون مع الاتحاد المصري للملاحة والاتحاد المصري للالعاب الترفيهية، خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو الجاري.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة في مختلف البرامج التي تنفذها الوزارة على تنمية قدرات الشباب المصري، معربا عن سعادته بزيارة معسكر "يلا كامب" بمدينة دهب، بعد نجاح تجربته السابقة في مدينة العريش بشمال سيناء والعديد من النسخ الماضية التي تم تنفيذها.

موضحا ان معسكر "يالا كامب" يعمل على جمع شباب مصر من مختلف المحافظات في رحلة ترفيهية تعليمية، بالاضافة الى مساهمته في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، ويُعرفهم بجمال مصر وتنوعها، ويعزز لديهم الشعور بالانتماء للوطن.

واختتم وزير الرياضة حديثه موجها حديثه للشباب قائلا: "انتم طاقة مصر وسواعدها القوية، والأمل في مستقبل مشرق، علينا جميعا مسؤوليات كبيرة تجاه وطننا لنحميه ونرتقي به فلنعمل معا من اجل غد مشرق".

واستعرض الوزير جانب من الفقرات الترفيهية والتي قامت بتنفيذها مراكز اللياقة البدنية، بالإضافة إلى جانب من بعض الرياضات التي تنفيذها في المعسكر وكذلك تدريب بعض الشباب على المهارات المختلفة.